Порошенко похвастался новой военной ракетой
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о новом военном изобретении украинского производителя - ракете, предназначенной для поражения наземных целей.
Об этом он сообщил на своей странице Facebook и разместил видео с испытаниями оружия.
Разработка принадлежит концерну «Укроборонпром». Президент сообщил: «Ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов». Во время испытания экипаж вертолета, оснащенный новыми двигателями, попал в заданные цели. Порошенко добавил: «Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет».
В Киеве не раз говорили о разработке нового ракетного вооружения, однако, по сообщениям РИА Новости, новинки ВПК Украины представляют собой модернизаию советских наработок.
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