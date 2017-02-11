Порошенко похвастался новой военной ракетой

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о новом военном изобретении украинского производителя - ракете, предназначенной для поражения наземных целей.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook и разместил видео с испытаниями оружия.

Разработка принадлежит концерну «Укроборонпром». Президент сообщил: «Ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов». Во время испытания экипаж вертолета, оснащенный новыми двигателями, попал в заданные цели. Порошенко добавил: «Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет».

В Киеве не раз говорили о разработке нового ракетного вооружения, однако, по сообщениям РИА Новости, новинки ВПК Украины представляют собой модернизаию советских наработок.