Порошенко подвергает жизнь американских сенаторов опасности

Президент Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами, которые находятся с визитом на Украине, прибыл в Донбасс на командный пункт в районе Широкино.

Там визитеры поздравили военнослужащих с Новым годом, сообщает "Интерфакс".

Накануне Порошенко провел встречу с делегацией Сената США, в состав которой входят республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также демократ Эмми Клобучар.