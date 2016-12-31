Порошенко подвергает жизнь американских сенаторов опасности
Президент Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами, которые находятся с визитом на Украине, прибыл в Донбасс на командный пункт в районе Широкино.
Там визитеры поздравили военнослужащих с Новым годом, сообщает "Интерфакс".
Накануне Порошенко провел встречу с делегацией Сената США, в состав которой входят республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также демократ Эмми Клобучар.
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