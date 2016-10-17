Порошенко подписал указ о новых санкциях в отношении России

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Таким образом, он ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер".

Решение СНБО от 16 сентября предусматривает предложение о продлении и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, внесенных правительством, Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины.

31 августа украинский Кабмин расширил санкционные списки, включив в них 259 физических и 46 юридических лиц. Конкретные имена и организации тогда не назывались, но сегодня стали известны.

Среди организаций, попавших под санкции - "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Банк Москвы, Газпромбанк, ОАО "Первый канал", "Телекомпания НТВ" и «Аэрофлот», сообщает "Интерфакс".