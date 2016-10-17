Порошенко подписал указ о новых санкциях в отношении России

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Таким образом, он ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер".

Решение СНБО от 16 сентября предусматривает предложение о продлении и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, внесенных правительством, Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины.

31 августа украинский Кабмин расширил санкционные списки, включив в них 259 физических и 46 юридических лиц. Конкретные имена и организации тогда не назывались, но сегодня стали известны.

Среди организаций, попавших под санкции - "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Банк Москвы, Газпромбанк, ОАО "Первый канал", "Телекомпания НТВ" и «Аэрофлот», сообщает "Интерфакс".

Новости по теме
Теги:
События: санкции
Следующая новость В предвыборном ролике Клинтон неожиданно появился Лев Лещенко

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО