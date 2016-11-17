Порошенко подписал соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой

Пресс-служба президента Украины распространила сообщение о том, что глава государства Петр Порошенко подписал соглашение о зоне свободной торговли с Канадой.

«Реализация положений документа будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Канадой», - цитирует текст сообщения ТАСС.

Отмечается также, что благодаря этому соглашению украинские товаропроизводители получат беспошлинный доступ к рынку Канады.