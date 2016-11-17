Порошенко подписал соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой
Пресс-служба президента Украины распространила сообщение о том, что глава государства Петр Порошенко подписал соглашение о зоне свободной торговли с Канадой.
«Реализация положений документа будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Канадой», - цитирует текст сообщения ТАСС.
Отмечается также, что благодаря этому соглашению украинские товаропроизводители получат беспошлинный доступ к рынку Канады.
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