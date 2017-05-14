Порошенко поделился подробностями последнего телефонного разговора с Путиным

Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что в ходе последнего телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным обсуждал ситуацию с корреспондентом «Укринформа» Романом Сущенко. Об этом Порошенко заявил на пресс-конференции, состоявшейся 14 мая.

Он сказал: «Последний мой телефонный разговор с Путиным касался украинских граждан, которые содержатся в российских тюрьмах. В частности, разговор шел об освобождении Романа Сущенко». Дату беседы с Путиным украинский лидер не назвал.

В конце апреля сообщалось о тайных переговорах Путина и Порошенко. Сущенко, обвиняемый в шпионаже, находится под арестом в Москве, сообщает Lenta.ru. В ФСБ полагают, что он, являясь сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал сведения о российской армии.

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