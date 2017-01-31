Порошенко планирует развернуть полноценные боевые действия в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко намерен сорвать процесс выполнения Минских соглашений, с этой целью он готовится развязать на территории Донбасса полномасштабные боевые действия, а вину за это возложить на ДНР.
В артобстрелах и прочих подобных провокациях задействован Генштаб Украины, сообщил RT глава делегации ДНР на мирных переговорах Денис Пушилин.
«Поэтому Порошенко в курсе происходящего. Сослаться на то, что это какие-то неконтролируемые подразделения, в этот раз не получится», - подчеркнул представитель самопровозглашенной республики.
По его словам, в данной ситуации «наблюдается желание поднять моральный дух своих подразделений, поскольку нет побед, а есть лишь проигрыши, включая экономику и внешнюю политику».
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