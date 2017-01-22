Порошенко отверг идею отказа от Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко категорически отверг идею отказаться от Донбасса. Об этом он заявил, выступая на торжествах по случаю Дня соборности Украины в Киеве.
По его словам, есть некоторые политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают отказаться от Донбасса, а также предлагают вести себя с жителями «оккупированных районов» так, будто они уже не украинские граждане. При этом он подчеркнул, что не собирается разбрасываться территориями.
- Цель России - не Донецк или Луганск, цель России - вся Украина, - заявил Порошенко, отметив, что до решения вопросов безопасности в Донбассе изменения в Конституцию страны вноситься не будут.
Кроме того, он заверил, что украинская сторона соблюдает Минские соглашения, одержав нелегкую борьбу за продление санкций всего мира против России, сообщает «Интерфакс».
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