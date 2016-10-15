Порошенко отказался от выполнения «Минска-2»

Президент Украины Петр Порошенко отказался от выполнения Минских соглашений. Глава государства заявил, что Украина не будет продвигаться в выполнении договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе до решения вопроса обеспечения безопасности в регионе.

Президент уточнил, что безопасный проект предполагает полное прекращение боевых действий, передачу неконтролируемого участка украино-российской границы Киеву, отвод тяжелой техники и артиллерии, доступ инспекторов ОБСЕ к объектам на всей территории Донбасса, сообщает ТАСС.

Накануне на лини разделения сторон на юго-востоке Украины осложнилась обстановка. Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва обороны ополченцев, но были отброшены на свои позиции.