Порошенко отказался от выполнения «Минска-2»
Президент Украины Петр Порошенко отказался от выполнения Минских соглашений. Глава государства заявил, что Украина не будет продвигаться в выполнении договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе до решения вопроса обеспечения безопасности в регионе.
Президент уточнил, что безопасный проект предполагает полное прекращение боевых действий, передачу неконтролируемого участка украино-российской границы Киеву, отвод тяжелой техники и артиллерии, доступ инспекторов ОБСЕ к объектам на всей территории Донбасса, сообщает ТАСС.
Накануне на лини разделения сторон на юго-востоке Украины осложнилась обстановка. Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва обороны ополченцев, но были отброшены на свои позиции.
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