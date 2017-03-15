Порошенко отказался подписать закон «об оккупированных территориях»

Вместо закона «об оккупированных территориях» президент Украины Петр Порошенко внесет в Верховную раду проект закона о восстановлении территориальной целостности страны. Такое заявление украинский лидер сделал, выступая на заседании Совета национальной безопасности в Киеве.

- Возможное принятие законопроекта об оккупированных территориях разрушит минский процесс, которому нет альтернатив, - цитирует Порошенко ТАСС.

Глава государства заявил, что международные партнеры «не понимают, почему Украина просит поддержки в восстановлении целостности, когда внутри страны ряд политических сил поставил себе цель избавиться от части Донбасса и выпихнуть в Россию несколько миллионов украинцев».

- Юридически легализовать это предписывается законом «об оккупированных территориях». Только представьте себе другие последствия такой законодательной инициативы! Подобный закон разрушит минский процесс, похоронит международные санкции против Российской Федерации, поскольку они привязаны к Минску, - объяснил членам Совета национальной безопасности свою позицию украинский президент.

По его словам, после принятия такого закона «миссия ОБСЕ уйдет из Донбасса», и Украина останется «один на один с агрессором на фоне неизбежной эскалации военных действий».

- Поэтому мы будем предлагать другой закон, который отвечает национальным интересам Украины - закон о восстановлении территориальной целостности нашего государства, - подчеркнул Порошенко.