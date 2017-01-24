Порошенко отказался отвечать на вопросы российских журналистов в Хельсинки
Во время посещения парламента Финляндии президент Украины Петр Порошенко отказался ответить на вопросы российских журналистов, объяснив отказ нежеланием общаться с представителями «государства-агрессора».
Как заявил Порошенко, прежде чем обращаться к нему с вопросами, России необходимо «освободить территорию» его страны и «перестать убивать украинцев», - сообщает «Интерфакс».
В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос президент Украины сказал, что не будет давать интервью российским СМИ, пока «Россия осуществляет оккупацию украинских территорий».
На прошлой неделе в Давосе Порошенко ответил на вопрос российского журналиста о слушаниях в Высоком суде Лондона относительно долга Киева перед Москвой в 3 миллиарда долларов.
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