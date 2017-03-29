Порошенко осудил обстрел генерального консульства Польши из гранатометов

Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что глава государства осудил обстрел здания генерального консульства Польши в Луцке и потребовал от представителей правоохранительных органов найти виновных.

Об этом Цеголко проинформировал на своей странице в социальной сети Facebook, - сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 марта неизвестные произвели несколько выстрелов из гранатомета в сторону генерального консульства Польши в Луцке. В результате инцидента никто не пострадал.