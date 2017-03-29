Порошенко осудил обстрел генерального консульства Польши из гранатометов
Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что глава государства осудил обстрел здания генерального консульства Польши в Луцке и потребовал от представителей правоохранительных органов найти виновных.
Об этом Цеголко проинформировал на своей странице в социальной сети Facebook, - сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в ночь на 29 марта неизвестные произвели несколько выстрелов из гранатомета в сторону генерального консульства Польши в Луцке. В результате инцидента никто не пострадал.
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