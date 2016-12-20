Порошенко осудил нападение в Берлине и проигнорировал убийство посла РФ

Президент Украины Петр Порошенко назвал наезд грузовика на толпу людей на рождественском базаре в Берлине дьявольским актом насилия, проигнорировав при этом убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре.

- Ошеломлен вестью о дерзком нападении на рождественский рынок в самом сердце Берлина… Украинцы молятся за невинных жертв трагедии и осуждают этот дьявольский акт насилия, которому не может быть никакого оправдания, — написал Порошенко в своем Twitter.

В результате атаки грузовой фуры погибли 12 человек, еще 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Полиция задержала предполагаемого водителя грузовика, принадлежащего польской компании, второй злоумышленник погиб. Мотивы преступника пока неясны.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит на церемонии открытия выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Убийца прошел в здание, где проводилось мероприятие, предъявив полицейское удостоверение. Позже стало известно, что вооруженное нападение совершил Мевлют Мерт Алтынташ, уволенный из правоохранительных органов после неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Перед тем как открыть стрельбу, преступник прокричал «России отомстят за Сирию», сообщает «РИА Новости».