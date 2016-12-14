Порошенко остановил мобилизацию и объявил о переходе на контрактную армию

Выступая перед жителями Тернопольской области, президент Украины Петр Порошенко заявил, что военная мобилизация в стране полностью остановлена, армия полностью переходит на контрактную основу.

- Мы полностью перешли, и сегодня на фронте есть только воины-контрактники. Я полностью остановил мобилизацию, и никого уже в шею на защиту Украины мы не гоним, - цитирует Порошенко «Интерфакс».

По словам главы государства, в настоящий момент «в армию идут исключительно добровольцы, которые знают, почему они туда пошли, и знают, как оборонять государство».

- Я горжусь тем, что удалось сделать за этот чрезвычайно короткий срок, - подчеркнул Порошенко.