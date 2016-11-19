Порошенко остался без приглашения на инаугурацию Трампа
Президента Украины Петра Порошенко не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2017 года.
По словам посла Украины в США Валерия Чалого, лидеры других стран в США не принимают участие на подобных церемониях, так как на этих мероприятиях присутствуют послы.
Ранее он заявил, что сделает все необходимое, чтобы организовать визит Порошенко в Вашингтон в феврале 2017 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. По результатам голосования Трамп получил более 270 голосов выборщиков, обеспечив себе победу на президентских выборах. Он вступит в должность 20 января 2017 года.
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