Порошенко объявил о «разводе» с Россией

Президент Украины Петр Порошенко назвал предоставление стране безвизового режима с Евросоюзом «окончательным разводом» с РФ. «

Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать», - цитирует «Парламентская газета» заявление украинского лидера в эфире одного из местных телеканалов.

По словам Порошенко, отмена виз позволит Украине вернуться на ее историческое место в составе европейских государств.