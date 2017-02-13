Порошенко объявил о поддержке Молдавии в конфликте с Приднестровьем

Украина выступает за восстановление территориальной целостности Молдавии и готова содействовать этому, заявил украинский президент Петр Порошенко.

«Я хотел бы твердо подчеркнуть позицию Украины, которая будет делать все, чтобы территориальная целостность, независимость и государственный суверенитет Молдавии были незыблемы», — цитирует украинского лидера «Газета.ру» со ссылкой на «112 Украина».

В ходе совместного пресс-брифинга с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом президент Украины отметил, что работа будет вестись в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, Украина, Россия, ОБСЕ, Евросоюз и США).

Несколько ранее лидер непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что не собирается получать какой бы то ни было статус в составе Молдавии, а намерен бороться за полную независимость.