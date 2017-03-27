Порошенко обвинил Россию в попытках поссорить украинцев друг с другом

Выступая в Киевской области на торжествах по случаю третьей годовщины создания Национальной гвардии, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия прилагает огромные усилия для того, чтобы рассорить украинцев друг с другом.

- Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь. Поэтому она прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев, подорвать нас изнутри, — цитирует Порошенко УНИАН.

По словам главы государства, в противостоянии с Москвой он очень рассчитывает на «выдержку и патриотизм героев Национальной гвардии».