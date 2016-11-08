Порошенко обвинил Россию в присвоении украинской истории

Попытки России присвоить «украинские исторические события и личности» не могут не вызывать ворзмущения. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко.

- В эти дни открыт еще один памятник: в Кремле возле непохороненного Владимира Ленина они открыли памятник нашему первоапостольному киевскому князю Владимиру. Это еще одна попытка гибридного присвоения истории, - цитирует «Интерфакс» выступление Порошенко на время церемонии открытия памятника Григорию Сковороде в Любляне.

Ранее сообщалось, что в День народного единства 4 ноября в Москве, на Боровицкой площади был открыт памятник равноапостольному князю Владимиру – крестителю Руси.