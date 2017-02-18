Порошенко обсудил с генсеком НАТО сотрудничество с Украиной
Президент Украины Петр Порошенко встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, где обсудил ситуацию в Донбассе и дальнейшее партнерство Киева с Североатлантическим альянсом.
По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Украины, «во время встречи была достигнута договоренность активизировать дальнейшую работу в рамках целевых трастовых фондов НАТО в поддержку Украины».
Порошенко отметил важность помощи со стороны НАТО для укрепления обороноспособности стран и «реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами альянса».
Президент пригласил делегацию Североатлантического Совета НАТО посетить Украину в 2017 году.
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