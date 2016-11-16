Порошенко обсудил с Байденом Минские соглашения и антироссийские санкции

В телефонном разговоре между президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джозефом Байденом стороны обсудили ход выполнения Минских соглашений, а также отметили важность продления санкций в отношении России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили также актуальные вопросы сотрудничества в свете итогов президентских выборов в США, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

«Особое внимание собеседники также уделили продолжению поддержки реформ в Украине, которые начали приносить ощутимые результаты», - говорится в распространенном пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама прибыл в Берлин, где 17 ноября встретится с европейскими лидерами и обсудит с ними вопрос продления антироссийских санкций.