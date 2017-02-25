Порошенко обеспечил Украине информационную безопасность
Президент Украины Петр Порошенко подписал документ об информационной безопасности в стране. Указ вступит в силу с момента его опубликования.
Как сообщается на сайте администрации главы государства, принятие доктрины обусловлено актуальными угрозами в информационной сфере и необходимостью разработки стратегии защиты от кибератак. В документе говорится о мерах для обеспечения развития национальной телекоммуникационной системы страны, защиты государственных информационных ресурсов и расширении возможностей органов безопасности и обороны в киберпространстве.
По данным «Газеты.ru», недавно на Украине прекратил вещание российский телеканал «Охотник и рыболов HD». Причиной его закрытия стало выступление полковника Главного разведывательного управления России.
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