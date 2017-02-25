Порошенко обеспечил Украине информационную безопасность

Президент Украины Петр Порошенко подписал документ об информационной безопасности в стране. Указ вступит в силу с момента его опубликования.

Как сообщается на сайте администрации главы государства, принятие доктрины обусловлено актуальными угрозами в информационной сфере и необходимостью разработки стратегии защиты от кибератак. В документе говорится о мерах для обеспечения развития национальной телекоммуникационной системы страны, защиты государственных информационных ресурсов и расширении возможностей органов безопасности и обороны в киберпространстве.

По данным «Газеты.ru», недавно на Украине прекратил вещание российский телеканал «Охотник и рыболов HD». Причиной его закрытия стало выступление полковника Главного разведывательного управления России.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
События: общество
Следующая новость Трамп похвастался уменьшением госдолга страны за первый месяц правления

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО