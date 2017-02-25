Порошенко обеспечил Украине информационную безопасность

Президент Украины Петр Порошенко подписал документ об информационной безопасности в стране. Указ вступит в силу с момента его опубликования.

Как сообщается на сайте администрации главы государства, принятие доктрины обусловлено актуальными угрозами в информационной сфере и необходимостью разработки стратегии защиты от кибератак. В документе говорится о мерах для обеспечения развития национальной телекоммуникационной системы страны, защиты государственных информационных ресурсов и расширении возможностей органов безопасности и обороны в киберпространстве.

По данным «Газеты.ru», недавно на Украине прекратил вещание российский телеканал «Охотник и рыболов HD». Причиной его закрытия стало выступление полковника Главного разведывательного управления России.