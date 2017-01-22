Порошенко обещал не допустить проведения досрочных выборов на Украине
Президент Украины Петр Порошенко завил, что не допустит внутренней дестабилизации ситуации в стране, а также проведения досрочных выборов.
По его словам, для выполнения своих обещаний он будет использовать все доступные и законные способы.
По мнению Порошенко, некоторые политики в Киеве и Москве якобы работают над организацией на Украине «искусственных протестов и досрочных парламентских выборов».
Он также заявил, что 2017 год должен стать годом изменений в лучшую сторону для украинского народа. Об этом сообщает «Интерфакс».
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