Порошенко обещает гражданам безвизовый режим с ЕС к 24 ноября
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начнет действовать к 24 ноября.
"Безвизовый режим будет введен к 24 ноября, когда состоится саммит Украина - ЕС. Мы договорились, что к этому времени все документы будут готовы", - сказал президент в интервью украинским телеканалам.
Порошенко также напомнил, что Киев выполнил все требования европейской стороны для введения такого режима и большинство депутатов Европарламента поддерживают отмену виз для украинского государства, сообщает ТАСС.
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