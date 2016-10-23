Порошенко обещает гражданам безвизовый режим с ЕС к 24 ноября

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начнет действовать к 24 ноября.

"Безвизовый режим будет введен к 24 ноября, когда состоится саммит Украина - ЕС. Мы договорились, что к этому времени все документы будут готовы", - сказал президент в интервью украинским телеканалам.

Порошенко также напомнил, что Киев выполнил все требования европейской стороны для введения такого режима и большинство депутатов Европарламента поддерживают отмену виз для украинского государства, сообщает ТАСС.