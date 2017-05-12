Порошенко назвал введение безвизового режима с ЕС разводом с РФ

Президент Украины Петр Порошенко назвал введение безвизового режима с ЕС окончательным разводом с Российской империей.

По его словам, Украина возвращается «на историческое место в составе европейских стран».

Вместе с тем, воспользоваться безвизовым режимом для краткосрочных туристических поездок в Европу смогут всего 10-15 процентов украинцев, так как у большинства населения страны недостаточно средств на подобные путешествия.

По словам лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, украинский народ доведен до предела, а страна вошла в десятку беднейших стран мира, сообщает «РИА Новости».