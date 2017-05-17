Порошенко назвал условие снятия блокировки с российских сайтов

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что готов отменить решение о блокировке российских сайтов только после прекращения «российской агрессии» против Украины.

«Когда последний российский солдат покинет суверенную независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения», — цитирует «РИА Новости» слова Порошенко.

Ранее генсек Совета Европы и МИД Германии выразили обеспокоенность украинскими санкциями против российских СМИ и блокированием соцсетей, отметив, что данное решение нарушает права жителей Украины.

Ранее Порошенко подписал указ, запрещающий доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам «Яндекс» и Mail.Ru. Россия неоднократно заявляла об отсутствии российских войск на территории Украины.