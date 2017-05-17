Порошенко назвал условие снятия блокировки с российских сайтов
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что готов отменить решение о блокировке российских сайтов только после прекращения «российской агрессии» против Украины.
«Когда последний российский солдат покинет суверенную независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения», — цитирует «РИА Новости» слова Порошенко.
Ранее генсек Совета Европы и МИД Германии выразили обеспокоенность украинскими санкциями против российских СМИ и блокированием соцсетей, отметив, что данное решение нарушает права жителей Украины.
Ранее Порошенко подписал указ, запрещающий доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам «Яндекс» и Mail.Ru. Россия неоднократно заявляла об отсутствии российских войск на территории Украины.
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