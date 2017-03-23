Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма Москвы

Выступая на совещании с представителями силовых ведомств президент Украины Петр Порошенко заявил, что убийство в центре Киева бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова является «актом государственного терроризма со стороны России», которую погибший вынужден был покинуть, опасаясь политического преследования.

- Явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в разных европейских городах, - цитирует Порошенко ТАСС.

По словам главы государства, Москве жизненно важно было устранить Вороненкова как одного из главных свидетелей по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Кроме того, Порошенко увидел связь между убийством Вороненкова и пожаром на складе боеприпасов в Харьковской области.

- Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее в Харьковской области, - заявил украинский лидер.