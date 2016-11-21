Порошенко назвал Россию «замочившей в сортире» демократию страной

Выступая по случаю Дня достоинства и свободы, президент Украины Петр Порошенко использовал известное изречение российского лидера Владимира Путина, заявив, что Россия «замочила в сортире» собственную демократию.

«Российский авторитарный режим, который замочил в сортире демократию в собственной стране, охотно пользуется ее инструментами для достижения собственных целей за пределами России», — цитирует Порошенко RT со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Ранее, в сентябре глава украинского государства во время выступления в Совете Безопасности ООН назвал Сирию и Украину полигонами для испытаний России. По его словам, Москва в обоих случаях сначала разожгла конфликт, а затем принялась выполнять роль посредника в его урегулировании.