Порошенко назначил Марию Гайдар своим советником

Депутат Одесского областного совета Мария Гайдар назначена внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующий указ был подписан украинским лидером еще в конце марта, сообщает URA.RU.

Гайдар стала гражданкой Украины два года назад. Она была назначена заместителем Михаила Саакашвили, занимавшего на тот момент пост губернатора Одесской области.