Порошенко назначил Марию Гайдар своим советником
Депутат Одесского областного совета Мария Гайдар назначена внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.
Соответствующий указ был подписан украинским лидером еще в конце марта, сообщает URA.RU.
Гайдар стала гражданкой Украины два года назад. Она была назначена заместителем Михаила Саакашвили, занимавшего на тот момент пост губернатора Одесской области.
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