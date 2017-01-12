Порошенко назначил губернатором Одесской области Максима Степанова

Вакантный после отставки Михаила Саакашвили пост губернатора Одесской области решением президента Украины Петра Порошенко занял Максим Степанов.

- Уверен в том, что мое решение о назначении человека, который победил на конкурсе на пост главы областной государственной администрации Максима Степанова — это правильное решение, — цитирует Порошенко РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что Степанов имеет два высших образования, опыт работы в городской администрации, и он «не будет ездить по заграницам».

Ранее Степанов возглавлял полиграфический комбинат «Украина». Он также занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации, работал в НАК «Нафтогаз Украины», Государственной налоговой администрации Украины.

Кандидатура Степанова накануне была одобрена правительством Украины.

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