Сын Порошенко надел толстовку с надписью Russia
Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на младшего сына президента Украины Петра Порошенко из-за фотографии, на которой он запечатлен в толстовке с надписью, похожей на слово Russia.
Журналист Левко Стек, обративший внимание на фотографию, нашел такую же толстовку на сайте компании Bosco. Ее цена со скидкой составила 5,5 тысячи рублей.
Некоторые пользователи обратили внимание на то, что на толстовке не видно буквы U, и предположили, что это фирменная футболка Российской летней школы институционального анализа (RSSIA). Другие предположили, что фотография была обработана в фотошопе, сообщает «РИА Новости».
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