Порошенко надеется на скорую встречу с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что его встреча с новым американским лидером Дональдом Трампом может состояться в феврале.

Украинский президент заявил о совпадении интересов Киева и Вашингтона и напомнил о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.

По словам Порошенко, он не будет настаивать на вводе иностранных войск в свою страну в целях защиты, но намерен попросить о международной поддержке, в том числе и продлении антироссийских санкций.

Украинский лидер добавил, что отмена западными странами санкций в отношении России будет означать снижение их собственной безопасности, передает РИА ФедералПресс.