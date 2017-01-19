Порошенко надеется на скорую встречу с Трампом
Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что его встреча с новым американским лидером Дональдом Трампом может состояться в феврале.
Украинский президент заявил о совпадении интересов Киева и Вашингтона и напомнил о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.
По словам Порошенко, он не будет настаивать на вводе иностранных войск в свою страну в целях защиты, но намерен попросить о международной поддержке, в том числе и продлении антироссийских санкций.
Украинский лидер добавил, что отмена западными странами санкций в отношении России будет означать снижение их собственной безопасности, передает РИА ФедералПресс.
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