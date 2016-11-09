Порошенко надеется на поддержку США после избрания президентом Трампа
Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что администрация нового президента США Дональда Трампа продолжит оказывать всестороннюю помощь Киеву.
- Искренне поздравляю Дональда Трампа с избранием президентом Соединенных Штатов, - цитирует слова Порошенко на встрече с послом США на Украине Мари Йованович ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Глава государства попросил Йованович передать Трампу, что Украина ценит помощь США и надеется на продолжение сотрудничества.
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