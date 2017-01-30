Порошенко и Меркель не сказали друг другу ничего нового
На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Петр Порошенко в очередной раз поблагодарил правительства ФРГ и Франции за непримиримую позицию в отношении сохранения антироссийских санкций.
Он подчеркнул, что полностью поддерживает позицию союзников - санкции могут быть отменены только в случае полного выполнения Минских договоренностей, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Ранее, перед началом переговоров, украинский лидер заявил журналистам, что приехал пригласить Меркель посетить Киев в любое удобное для нее время.
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