Порошенко и Меркель анонсировали встречу «нормандской четверки» в конце ноября
Встреча в «нормандском формате» на уровне глав внешнеполитических ведомств России, Германии, Франции и Украины состоится в конце ноября 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.
«Собеседники обсудили подготовку проекта «дорожной карты» имплементации Минских договоренностей, согласно результатам берлинского саммита нормандского формата. Договорились о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки», - цитирует текст документа ТАСС.
Сообщается также, что договоренность о встрече на министерском уровне была достигнута в ходе телефонного разговора Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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