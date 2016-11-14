Порошенко и лидер шведской оппозиции выступают за запрет «Северного потока-2»

Президент Украины Петр Порошенко и лидер Умеренной партии Швеции Анна Шинберг Батра сошлись во мнении, что должны приложить все усилия, чтобы не допустить реализацию проекта «Северный поток-2».

- Мы очень благодарны всем партиям Риксдага, которые нас поддерживают. Это уникально, когда и правительство, и оппозиция говорят в унисон в вопросах, касающихся поддержки Украины, - цитирует Порошенко УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Шинберг Батра отметила очевидные успехи продвижения Украины на пути реформ и заверила, что ее политическая сила и в дальнейшем будет поддерживать законодательные инициативы для обеспечения предоставления Украине всесторонней помощи и поддержки.

Порошенко также поблагодарил Швецию за последовательную позицию по поддержке санкционного режима против России.