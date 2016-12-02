Порошенко констатировал отсутствие прогресса в обсуждении «дорожной карты»
Выступая на совместной пресс-конференции после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой, президент Украины Петр Порошенко заявил, что не видит прогресса в обсуждении «дорожной карты» по урегулированию ситуации в Донбассе.
- Мы констатируем отсутствие какого-либо прогресса в плане обсуждения и имплементации «дорожной карты», — цитирует Порошенко РИА «Новости».
Ранее, 19 октября в Берлине по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» украинский лидер заявил обратное. По его словам, участники переговоров утвердили предложение по «дорожной карте» урегулирования ситуации в Донбассе.
Порошенко также заявлял, что основа проекта «дорожной карты» должна быть утверждена главами МИД «нормандской четверки» до конца ноября.
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