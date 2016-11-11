Порошенко извинился перед Лукашенко
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с главой Белоруссии Александром Лукашенко извинился за инцидент с Boeing-737 авиакомпании «Белавиа», произошедший 21 октября, сообщила пресс-службе белорусского президента.
Порошенко отметил, что все виновные в случившемся наказаны.
- Главы государств договорились, что соответствующие службы в ближайшее время проведут консультации о сотрудничестве в области безопасности для предотвращения подобных инцидентов впредь, - говорится в сообщении.
Самолет Boeing-737 авиакомпании «Белавиа» выполнял рейс по маршруту Киев– Минск, но за 50 километров до входа в воздушное пространство Белоруссии диспетчеры вынудили борт вернуться в Киев, пригрозив поднять в воздух истребители, сообщает ТВЦ.
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