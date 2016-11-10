Порошенко извинился перед Лукашенко за инцидент с самолетом «Белавиа»

В ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко украинский лидер Петр Порошенко принес коллеге извинения за инцидент с пассажирским самолетом авиакомпании «Белавиа», который 21 октября украинские диспетчеры заставили вернуться в аэропорт «Жуляны».

Порошенко проинформировал президента Белоруссии о том, что виновные в случившемся строго наказаны, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Первый белорусский канал.

Ранее сообщалось, что белорусский пассажирский самолет под угрозой поднять истребители заставили развернуться, когда ему до белорусской границы оставалось пролететь всего 50 километров. По возвращении в аэропорт «Жуляны» правоохранительные органы Украины задержали председателя правления международной общественной организации «Гражданский союз» Армена Мартиросяна, однако вскоре он был освобожден и вылетел в Минск следующим рейсом.