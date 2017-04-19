Порошенко изменил свое мнение об украинской армии

Президент Украины Петр Порошенко принизил оценку вооруженных сил страны. В

ходе своего визита в Великобританию он завил, что украинская армия занимает восьмое место в Европе. При этом он посетовал, что на оборону страна тратит пять процентов ВВП, что превышает аналогичные показатели некоторых стран-членов НАТО, сообщается на сайте главы государства.

Ранее Порошенко называл ВСУ самой сильной армией на континенте, а саму Украину пытался представить защитницей Европы от «российской агрессии».

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