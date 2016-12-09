Порошенко грозит судом публикующим компромат на него британским СМИ

Представляющие интересы президента Украины Петра Порошенко адвокаты угрожают британским СМИ судебными процессами за публикацию компрометирующих материалов о главе государства. Об этом сообщил журналист The Times Максим Такер.

«Получил письмо от юристов Порошенко с угрозами засудить британские СМИ, публикующие заявление Онищенко о том, что он (Порошенко) подкупал депутатов парламента», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Такером в социальной сети Twitter.

Журналист считает, что угрозы со стороны Порошенко показывают его отношение к свободной прессе. Они также говорят о том, что президент напуган разоблачениями Онищенко.

Ранее депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что передал американским следователям компрометирующие Порошенко материалы, которые подтверждают, что украинский лидер подкупал депутатов для принятия нужных ему решений. Деньги на подкуп брались в том числе из средств, выделяемых Международным валютным фондом.

Такер отметил, что не может опубликовать письмо юристов Порошенко, поскольку оно помечено как конфиденциальное. По его словам, он не единственный британский журналист, в адрес которого поступили угрозы.