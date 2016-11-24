Порошенко говорил с Трампом о признании Крыма украинским и ситуации в Донбассе
Выступая на пресс-конференции по итогам саммита Украина – Евросоюз, президент страны Петр Порошенко признался, что говорил с победившим на выборах в США Дональдом Трампом о признании полуострова Крым украинской территорией и ситуации в Донбассе.
- Я не хотел бы раскрывать вам содержание первого разговора между президентом Украины и избранным президентом США, но у меня была возможность предоставить ему очень детальную информацию о ситуации на востоке моей страны, — цитирует Порошенко «Федеральное агентство новостей».
По словам украинского лидера, Трамп сам поднял темы Крыма и Донбасса.
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