Порошенко готовится встретиться с Трампом в феврале

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что в феврале 2017 года состоится визит в США Петра Порошенко, в ходе которого украинский лидер планирует встретиться с новым главой Белого дома Дональдом Трампом.

- Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года, — цитирует Елисеева RT со ссылкой на издание «Обозреватель».

Как ранее заявил Порошенко, он уже обсуждал с новым президентом США проблему Крыма и Донбасса и намерен поднять ее снова на личной встрече с Трампом.