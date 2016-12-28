Порошенко готовится встретиться с Трампом в феврале
Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что в феврале 2017 года состоится визит в США Петра Порошенко, в ходе которого украинский лидер планирует встретиться с новым главой Белого дома Дональдом Трампом.
- Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года, — цитирует Елисеева RT со ссылкой на издание «Обозреватель».
Как ранее заявил Порошенко, он уже обсуждал с новым президентом США проблему Крыма и Донбасса и намерен поднять ее снова на личной встрече с Трампом.
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