Порошенко договорился о безвизовый режиме для граждан Украины с Швейцарией

По итогам встречи с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард на полях Всемирного экономического форума в Давосе украинский лидер Петр Порошенко заявил, что договорился о безвизовом режиме для граждан Украины не только со странами Евросоюза, но и с Швейцарией.

- Мы ждем решения Европарламента в ближайшее время про безвизовому режиму. Было четко отмечено, что как только Украина получит право безвизового режима в Шенгенской зоне, Швейцария также одновременно предоставит безвизовый режим для украинских граждан, - цитирует Порошенко ТАСС.

Кроме того, Берн выделит Украине 100 миллионов евро в рамках гуманитарной помощи.

- Было принято решение о том, что до конца января Украина получит 100 миллионов евро, - заявил Порошенко.

По его словам, эти средства станут только первой частью финансовой помощи, направленной на поддержку страны.