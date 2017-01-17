Порошенко договорился о безвизовый режиме для граждан Украины с Швейцарией

По итогам встречи с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард на полях Всемирного экономического форума в Давосе украинский лидер Петр Порошенко заявил, что договорился о безвизовом режиме для граждан Украины не только со странами Евросоюза, но и с Швейцарией.

- Мы ждем решения Европарламента в ближайшее время про безвизовому режиму. Было четко отмечено, что как только Украина получит право безвизового режима в Шенгенской зоне, Швейцария также одновременно предоставит безвизовый режим для украинских граждан, - цитирует Порошенко ТАСС.

Кроме того, Берн выделит Украине 100 миллионов евро в рамках гуманитарной помощи.

- Было принято решение о том, что до конца января Украина получит 100 миллионов евро, - заявил Порошенко.

По его словам, эти средства станут только первой частью финансовой помощи, направленной на поддержку страны.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ЕС
Следующая новость Американское телешоу прервала трансляция RT и песня в исполнении Эдуарда Хиля

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО