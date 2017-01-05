Порошенко бойкотирует «Украинский ланч» в швейцарском Давосе
Президент Украины Петр Порошенко отказался от приглашения на «Украинский ланч», который планирует организовать в швейцарском Давосе бизнесмен Виктор Пинчук.
Ранее предприниматель обратился к главе государства с призывом нормализовать отношения с Москвой и заявил, что Киеву следует признать результаты выборов в Донбассе.
- Президент будет иметь свою программу в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет, - цитирует представителя МИД Украины «Комсомольская правда» со ссылкой на издание «Левый берег».
Традиционный «Украинский ланч» пройдет 17-20 января в Давосе в рамках Всемирного экономического форума. На мероприятии участники обсудят курс развития Украины.
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