Порошенко благословил отставку Саакашвили и пожелал ему удачи в оппозиции
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словении Борутом Пахором президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет препятствовать Михаилу Саакашвили, если тот после отставки с поста губернатора Одесской области перейдет в оппозицию.
- Если он решил заняться политикой в оппозиции – у нас демократическое государство, — цитирует Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на сайт телеканала «112 Украина».
В понедельник Саакашвили объявил о намерении просить об отставке, поскольку власти страны ничего не предпринимают для борьбы с коррупцией, а президент Порошенко лично покровительствует преступным кланам.
Ранее партия Саакашвили потерпела поражение на парламентских выборах в Грузии, хотя сам бывший президент Грузии предрекал своим сторонникам безоговорочную победу.
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