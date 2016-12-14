Порошенко анонсировал крупный обмен пленными в Донбассе до Нового года
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время может состояться освобождение украинских пленных в Донбассе и граждан, отбывающих тюремный срок в России.
- Думаю, что в ближайшее время вы услышите очень важные инициативы по этому поводу, — цитирует Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».
Глава государства поблагодарил членов Контактной группы за усилия в данном направлении.
Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что власти Украины готовы провести обмен пленными по формуле «228 на 42». В свою очередь руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева сообщила, что Луганск настаивает на формуле обмена «всех на всех».
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