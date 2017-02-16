МИД РФ порекомендовал россиянам опасаться «охотников за головами» из США
Российское дипломатическое ведомство обнародовало предупреждение о том, что по всему миру продолжается охота на граждан РФ по запросу американских спецслужб и правоохранительных структур.
Вопреки неоднократным призывам Москвы наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 года), случаи неприемлемой практики «охоты» за россиянами по всему миру по-прежнему фиксируются, говорится в документе.
Российские дипломаты сделают все возможное для защиты прав граждан РФ и окажут им помощь в случае необходимости, подчеркивает МИД.
«Однако с учетом указанных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски», - приводит РИА Новости выдержку из документа.
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