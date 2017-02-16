МИД РФ порекомендовал россиянам опасаться «охотников за головами» из США

Российское дипломатическое ведомство обнародовало предупреждение о том, что по всему миру продолжается охота на граждан РФ по запросу американских спецслужб и правоохранительных структур.

Вопреки неоднократным призывам Москвы наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 года), случаи неприемлемой практики «охоты» за россиянами по всему миру по-прежнему фиксируются, говорится в документе.

Российские дипломаты сделают все возможное для защиты прав граждан РФ и окажут им помощь в случае необходимости, подчеркивает МИД.

«Однако с учетом указанных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски», - приводит РИА Новости выдержку из документа.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
Следующая новость Путин заявил о ставке Киева на войну в Донбассе

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО