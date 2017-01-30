При попытке штурмовать Авдеевку в Донбассе бойцы ВСУ поубивали друг друга

Вооруженные силы Украины за последние сутки потеряли 25 бойцов убитыми и не менее 40 ранеными при очередной безуспешной попытке штурмовать позиции ополчения ДНР. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По словам представителя силовых структур республики, украинская армия понесла большое число потерь личного состава при попытке захвата позиций армии ДНР в районе Авдеевской промышленной зоны. Кроме этого, к гибели солдат привели несогласованные действия украинских командиров и, как следствие, ведение «дружественного огня по своим» из минометов.

- Также, по имеющимся у нас данным, в результате детонации артиллерийских боеприпасов погиб весь личный состав двух расчетов 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», наносивших огневые удары по мирным жителям Макеевки», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 января ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу Червоногвардейский район Макеевки, где погибла мирная жительница и три человека получили ранения различной степени тяжести.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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