При попытке прорыва у Калиновки ВСУ потеряли нескольких бойцов и два БМП

Народная милиция ЛНР сообщила об очередной попытке Вооруженных сил Украины прорвать оборону ополчения у села Калиновка в районе Дебальцево.

- Во второй половине дня противник активизировался на направлении населенного пункта Калиновка. Проведя мощную артиллерийскую подготовку в течение полутора часов, в 15:30 силами свыше 50 человек при поддержке трех единиц БМП перешел в наступление на передовые позиции Народной милиции ЛНР, - цитирует ЛуганскИнформЦентр представителя оборонного ведомства республики.

По словам собеседника агентства, эта, как и все предыдущие попытки украинских вооруженных формирований, не увенчалась успехом.

- Ударом с фланга противник был опрокинут и зажат с двух сторон. Понеся большие потери в личном составе, потеряв также две единицы БМП, противник отошел на ранее занимаемые позиции, - рассказал офицер Народной милиции.

Ранее Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ удалось прорвать оборону ополчения и продвинуться вперед в районе Дебальцево.

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Теги:
Места: Украина, ЛНР
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