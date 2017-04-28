Попытка государственного переворота произошла в Македонии

В столице Македонии Скопье совершена попытка государственного переворота.

По данным «ТВ Центр», 27 апреля в обход парламентской процедуры спикером Республиканского собрания был избран член Демократического союза Талат Джафери. Сразу после этого около ста человек в масках прорвались в здание парламента и устроили потасовку.

По некоторым данным, нападавшие - представители движения «За единую Македонию», которую возглавляет бывший премьер страны Никола Груевский.

В результате беспорядков ранения получил премьер-министр Македонии Эмил Димитриев. Некоторое время он был блокирован в своем кабинете. Подробностей о его состоянии нет.